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Какие автомобили совершенно не хотят продавать владельцы?

23.08.2021 11:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Какие автомобили совершенно не хотят продавать владельцы?
Toyota Land Cruiser
В 2017 году аналитики американской компании iSeeCars составили список автомобилей, которые реже других меняют хозяев. Запомните его, ведь это тот редкий случай, когда фраза в объявлении «владею машиной 10 лет», скорее всего, окажется правдой.

Эксперты iSeeCars проанализировали почти 16 миллионов проданных на вторичном американском рынке автомобилей, чтобы найти среди них модели, от которых их владельцы совсем не спешат избавляться – ни когда закончилась гарантия, ни существенно позже. В десятке самых «долгоиграющих» автомобилей четыре места, включая первое, занимают разные модели Toyota. Четыре автомобиля из десяти – спорткары, и лишь один – седан. Остальные пять – ровно половина! – внедорожники.

Средняя продолжительность владения новым автомобилем из первой десятки составила 7,3 года. Вполне закономерно, что первое место занимает полноразмерный внедорожник Toyota Land Cruiser. Он пользуется заслуженной популярностью во всех странах мира как универсальный и выносливый автомобиль, достаточно надёжный, чтобы не опустошить банковские счета после того, как закончится гарантийный срок. Спорткары ценят прежде всего за эффектную и узнаваемую внешность, которая долго не стареет.


Составили аналитики iSeeCars и обратный рейтинг – тех автомобилей, от которых владельцы стараются избавиться как можно быстрее после покупки. Проанализировав около 24 миллионов проданных на вторичном американском рынке автомобилей, эксперты составили десятку автомобилей, которые хозяева «сливают» уже в первый год эксплуатации. Большую часть списка заняли модели двух немецких марок – BMW и Mercedes-Benz. Также в списке присутствует пара американских и пара японских моделей.
 
 
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Эксперты проанализировали 16 миллионов проданных на вторичном рынке автомобилей/
 
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