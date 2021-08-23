|
Соболенко в шаге от тиумфа
Источник материала: Партизан
Впервые в карьере беларуская теннисистка Арина Соболенко стала второй ракеткой мира
Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный мировой рейтинг. Арина Соболенко потеснила японку Наоми Осаку и впервые в карьере поднялась на второе место.
Напомним, на минувшей неделе Соболенко уступила испанской теннисистке Пауле Бадосе Хиберт (WTA: 31) уже на стадии 1/16 финала. Но Наоми Осака выбыла на стадии 1/8 финала.
Зато австралийка Эшли Барти провела турнир в Цинциннати едва ли не безукоризненно (пять побед без единого проигранного сета), завоевала титул и, как следствие, еще упрочила свои позиции на вершине рейтинга.
Вслед за ней в первой десятке идут:
Арина Соболенко (Беларусь),
Наоми Осака (Япония),
Каролина Плишкова (Чехия),
София Кенин (США),
Элина Свитолина (Украина),
Бьянка Андрееску (Канада),
Ига Швёнтек (Польша),
Крейчикова (Чехия)
Гарбинье Мугуруса (Испания).
Виктория Азаренко потеряла шесть мест и теперь лишь 19-ая. Александра Саснович сохранила за собой 99-ю позицию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые в карьере беларуская теннисистка Арина Соболенко стала второй ракеткой мира
|
Свежие газеты
Архив (Разное)