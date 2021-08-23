Соболенко в шаге от тиумфа

Женская теннисная ассоциация опубликовала обновленный мировой рейтинг. Арина Соболенко потеснила японку Наоми Осаку и впервые в карьере поднялась на второе место.





Напомним, на минувшей неделе Соболенко уступила испанской теннисистке Пауле Бадосе Хиберт (WTA: 31) уже на стадии 1/16 финала. Но Наоми Осака выбыла на стадии 1/8 финала.





Зато австралийка Эшли Барти провела турнир в Цинциннати едва ли не безукоризненно (пять побед без единого проигранного сета), завоевала титул и, как следствие, еще упрочила свои позиции на вершине рейтинга.





Вслед за ней в первой десятке идут:





Арина Соболенко (Беларусь),

Наоми Осака (Япония),

Каролина Плишкова (Чехия),

София Кенин (США),

Элина Свитолина (Украина),

Бьянка Андрееску (Канада),

Ига Швёнтек (Польша),

Крейчикова (Чехия)

Гарбинье Мугуруса (Испания).