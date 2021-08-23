Опасные самокаты: в Беларуси разработали правила использования электротранспорта

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Опасные самокаты. В Беларуси мода на электротранспорт привела к росту числа аварий. Чтобы обезопасить пешеходов, в ГАИ разработали специальные правила движения, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Двенадцать центов в минуту, и в путь. Электросамокат в Минске можно взять напрокат на каждом шагу. Усилий прилагать не нужно, а скорость высокая. Потерять управление, сбить человека или вылететь на дорогу легко.

Руль, электромотор и два колеса. Даниил Алиев на двухколеснике ездит и на работу, и по личным делам, и на свидание. Говорит, что для любителей этого средства передвижения места на тротуаре хватает не всегда. Недавно столкнулся с велосипедистом. Травм не получил, отделался испугом.

«За счет того, что дорожки узкие, за счет того, что габариты у самоката достаточно большие были, было довольно сложно сманеврировать. С левой стороны была проезжая часть, а с правой стороны – люди», – указал владелец электросамоката Даниил Алиев.

И такие ДТП уже не редкость, скорее – обыденность. В белорусской столице больше двух с половиной тысяч единиц экотранспорта, но пока четких правил нет. Владельцы компаний по прокату лишь предлагают соблюдать рекомендации.

«Мы всегда просим: выбирайте безопасную скорость движения, которая будет выбираться в зависимости от погодных условий, дорожного покрытия, опыта вождения. Весь шеринг во всем мире может только надеяться на порядочность и ответственность пользователей», – сказал заместитель директора компании по прокату самокатов и велосипедов Александр Каледа.