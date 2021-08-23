ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Опасные самокаты: в Беларуси разработали правила использования электротранспорта

23.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Опасные самокаты. В Беларуси мода на электротранспорт привела к росту числа аварий. Чтобы обезопасить пешеходов, в ГАИ разработали специальные правила движения, сообщает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Двенадцать центов в минуту, и в путь. Электросамокат в Минске можно взять напрокат на каждом шагу. Усилий прилагать не нужно, а скорость высокая. Потерять управление, сбить человека или вылететь на дорогу легко.

Руль, электромотор и два колеса. Даниил Алиев на двухколеснике ездит и на работу, и по личным делам, и на свидание. Говорит, что для любителей этого средства передвижения места на тротуаре хватает не всегда. Недавно столкнулся с велосипедистом. Травм не получил, отделался испугом.

«За счет того, что дорожки узкие, за счет того, что габариты у самоката достаточно большие были, было довольно сложно сманеврировать. С левой стороны была проезжая часть, а с правой стороны – люди», – указал владелец электросамоката Даниил Алиев.

И такие ДТП уже не редкость, скорее – обыденность. В белорусской столице больше двух с половиной тысяч единиц экотранспорта, но пока четких правил нет. Владельцы компаний по прокату лишь предлагают соблюдать рекомендации.

«Мы всегда просим: выбирайте безопасную скорость движения, которая будет выбираться в зависимости от погодных условий, дорожного покрытия, опыта вождения. Весь шеринг во всем мире может только надеяться на порядочность и ответственность пользователей», – сказал заместитель директора компании по прокату самокатов и велосипедов Александр Каледа.

Госавтоинпекция уже разработала правила для лихачей. Теперь их приравняют к пешеходам. А кататься разрешат только на велодорожках, если их нет на тротуарах. Максимальная скорость – 25 километров в час. За рулем быть только трезвым. И это не все правила.

«Они должны будут иметь исправную тормозную систему и рулевое управление при ее наличии, также должны быть оборудованы фарой и фонарем для участия в дорожном движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости», –добавила старший инспектор по особым поручениям главного управления Госавтоинспекции Беларуси Анна Банадык.

За нарушение новых правил штрафы до 92 долларов. Ну а если по вине водителя электросамоката пострадал человек, можно говорить об уголовной ответственности.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лихачей приравняют к пешеходам, а кататься разрешат только на велодорожках, если их нет на тротуарах. Максимальная скорость – 25 километров в час.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка ўпершыню стала другой ракеткай сьвету
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by