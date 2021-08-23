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Опасные самокаты: в Беларуси разработали правила использования электротранспорта
23.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Опасные самокаты. В Беларуси мода на
Двенадцать центов в минуту, и в путь. Электросамокат в Минске можно взять напрокат на каждом шагу. Усилий прилагать не нужно, а скорость высокая. Потерять управление, сбить человека или вылететь на дорогу легко.
Руль, электромотор и два колеса. Даниил Алиев на двухколеснике ездит и на работу, и по личным делам, и на свидание. Говорит, что для любителей этого средства передвижения места на тротуаре хватает не всегда. Недавно столкнулся с велосипедистом. Травм не получил, отделался испугом.
И такие ДТП уже не редкость, скорее – обыденность. В белорусской столице больше двух с половиной тысяч единиц экотранспорта, но пока четких правил нет. Владельцы компаний по прокату лишь предлагают соблюдать рекомендации.
«Мы всегда просим: выбирайте безопасную скорость движения, которая будет выбираться в зависимости от погодных условий, дорожного покрытия, опыта вождения. Весь шеринг во всем мире может только надеяться на порядочность и ответственность пользователей», – сказал заместитель директора компании по прокату самокатов и велосипедов Александр Каледа.
Госавтоинпекция уже разработала правила для лихачей. Теперь их приравняют к пешеходам. А кататься разрешат только на велодорожках, если их нет на тротуарах. Максимальная скорость – 25 километров в час. За рулем быть только трезвым. И это не все правила.
За нарушение новых правил штрафы до 92 долларов. Ну а если по вине водителя электросамоката пострадал человек, можно говорить об уголовной ответственности.
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Лихачей приравняют к пешеходам, а кататься разрешат только на велодорожках, если их нет на тротуарах. Максимальная скорость – 25 километров в час.
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