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Эксперт рассказал, как ускорить домашний Wi-Fi

23.08.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Эксперт рассказал, как ускорить домашний Wi-Fi
Картинка носит иллюстративный характер
Толстые бетонные стены могут существенно снизить скорость Wi-Fi-интернета. Об этом сообщает «Газета.ру».

В большинстве случаев для ускорения домашнего интернета не требуется наличия специальных навыков. Об этом рассказал глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Федоров. По словам специалиста, скорость передачи данных вырастет, если разместить роутер как можно ближе к компьютеру.

«Расстояние сильно влияет на скорость подключения: чем дальше устройство находится от маршрутизатора, тем медленнее интернет-соединение», — объяснил специалист.



Одной из причин медленного интернета и помех эксперт назвал толстые бетонные стены, которые могут препятствовать проникновению сигнала из комнаты в комнату.

«Возможно, стоит задуматься о покупке маршрутизатора с более сильным сигналом или напрямую подключить к нему ПК через старый добрый кабель Ethernet», — заметил Федоров.


На скорость косвенно влияет и длина кабеля: чем она больше, тем выше риск появления перегибов на проводе.

Если фактическая скорость значительно ниже заявленной, то стоит обратиться к провайдеру. Проверить скорость передачи данных можно с помощью бесплатных веб-сервисов.
 
 
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