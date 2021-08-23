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Вот что случится с вами, если на месяц полностью отказаться от алкоголя

23.08.2021 11:29 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Вот что случится с вами, если на месяц полностью отказаться от алкоголя
Фото: freepik
Алкоголь вреден в любых дозах - этот факт доказан учеными. И хотя некоторые исследования говорят о пользе минимальных порций красного сухого вина, темного пива, употребление спиртных напитков не лучшим образом сказывается на нашем здоровье и внешнем виде.

Об этом сообщает harpersbazaar.

Вы можете сбросить вес


В алкоголе, особенно крепком, много калорий и сахара. Так, один большой бокал вина имеет ту же калорийность, что и порция мороженного, а 500 мл сидра равняется пончику. Помимо этого употребление спиртного усиливает аппетит, доказано, что после пару рюмок съедается на треть больше, чем обычно.

Состояние внутренних органов улучшится


Особенно от спиртного страдает печень. А поскольку этот уникальный орган способен саморегенерироваться, после исключения алкоголя на месяц печень сможет восстановиться.

Доказано, что отказ от алкоголя положительно влияет на организм в целом - снижается риск возникновения сердечных заболеваний, диабета, рака и панкреатита.


Сон станет крепче и здоровее


Алкоголь влияет на альфа-волны в мозгу, увеличивая их колебания, что провоцирует бессонницу. И хотя кажется, что после алкоголя засыпаешь быстрее и крепче, это не так. Сон в трезвом состоянии гораздо более полезен, он развивает память, повышает концентрацию и продуктивность.

Состояние кожи улучшится


Ваша кожа станет чище, вы избавитесь от сухости, покраснений, раздражений и отечности. Особенно вреден алкоголь тем, у кого есть проявления экземы или псориаза. Спиртное только усиливает поражения кожи.

Настроение повысится


Алкоголь влияет на химические процессы в мозгу, а его употребление может спровоцировать депрессию и раздраженность. Попробуйте отказаться от спиртного всего на месяц, и мир заиграет яркими красками.

Вы наберете мышечную массу


Употребление спиртных напитков негативно влияет на выносливость во время спортивных тренировок. Если вы хотите добиться результатов, откажитесь от алкоголя, и скоро увидите в отражении более здоровое и красивое тело..
 
 
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