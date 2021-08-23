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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Вот что случится с вами, если на месяц полностью отказаться от алкоголя Доказано, что отказ от алкоголя положительно влияет на организм в целом.

Об этом сообщаетВ алкоголе, особенно крепком, много калорий и сахара. Так, один большой бокал вина имеет ту же калорийность, что и порция мороженного, а 500 мл сидра равняется пончику. Помимо этого употребление спиртного усиливает аппетит, доказано, что после пару рюмок съедается на треть больше, чем обычно.Особенно от спиртного страдает печень. А поскольку этот уникальный орган способен саморегенерироваться, после исключения алкоголя на месяц печень сможет восстановиться.Доказано, что отказ от алкоголя положительно влияет на организм в целом - снижается риск возникновения сердечных заболеваний, диабета, рака и панкреатита.Алкоголь влияет на альфа-волны в мозгу, увеличивая их колебания, что провоцирует бессонницу. И хотя кажется, что после алкоголя засыпаешь быстрее и крепче, это не так. Сон в трезвом состоянии гораздо более полезен, он развивает память, повышает концентрацию и продуктивность.Ваша кожа станет чище, вы избавитесь от сухости, покраснений, раздражений и отечности. Особенно вреден алкоголь тем, у кого есть проявления экземы или псориаза. Спиртное только усиливает поражения кожи.Алкоголь влияет на химические процессы в мозгу, а его употребление может спровоцировать депрессию и раздраженность. Попробуйте отказаться от спиртного всего на месяц, и мир заиграет яркими красками.Употребление спиртных напитков негативно влияет на выносливость во время спортивных тренировок. Если вы хотите добиться результатов, откажитесь от алкоголя, и скоро увидите в отражении более здоровое и красивое тело..