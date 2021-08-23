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Невзоров: «Пора понять, что придут ко всем»
Источник материала: UDF
Александр Невзоров. Кадр из видео
– Наконец-то все профессиональное сообщество должно определиться в отношении к власти, – констатирует Александр Невзоров в свежем выпуске
Погромы, обыски, закрытие, принудительное разорение – неизбежны. Если только ты не откровенный пропагандист. Журналистам не оставили выбора: или ставить режим на место, или идти на заклание по одному. Режим невменяем.
Выход есть только один: объявить министерство юстиции, к примеру, нежелательной организацией. Как и Роскомнадзор, да и прочие бессмысленные, вредоносные и паразитические ведомства, которые расплодил путинизм.
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Выход есть только один: объявить министерство юстиции, к примеру, нежелательной организацией.
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