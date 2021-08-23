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Провинция Панджшер в Афганистане отказалась признавать власть талибов
Источник материала: СТВ
Новости Афганистана. В Афганистане сотни талибов вошли в провинцию Панджшер, чтобы взять под контроль единственный в стране мятежный регион. Они заняли позиции и ждут команды о начале наступления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Руководство провинции отказалось признавать власть талибов и организовало сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Он отверг предложение боевиков сдаться и заявил, что жители Панджшера готовы дать отпор. Под руководством Масуда, по некоторым данным, находится около 9 тысяч человек. Это местное таджикское ополчение, бывшие военные и полицейские, прибывшие с оружием из разных районов Афганистана, в том числе бойцы спецподразделений. Отряды сопротивления уничтожили более 300 талибов, несколько десятков взяли в плен.
Ахмад Масуд призвал ЕС помочь провинции оружием и боеприпасами. Для того чтобы обсудить ситуацию в Афганистане, лидеры стран «Большой семерки» 24 августа проведут экстренное заседание.
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Новости Афганистана. В Афганистане сотни талибов вошли в провинцию Панджшер, чтобы взять под контроль единственный в стране мятежный регион. Они заняли позиции и...
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