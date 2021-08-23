Дмитриев: Прорабатывается вариант появления абсолютно подконтрольного нового президента

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Режим отчаянно ищет формат, при котором сможет остаться.

— Я не верю в то, что Александр Лукашенко собрался уходить. Когда он говорит «очень скоро», мне хотелось бы узнать дату. Но сам факт того, что это постоянно подымается в его речи, означает, что он отвечает на вопрос, понятно, что не себе, а кому-то, — заявил экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев в стриме на своем канале . — Это означает, что есть давление, про которое мы не знаем.

Это могут быть два направления давления. Одно — чисто человеческое, физическое здоровье. А второе — связанное с внутренним кругом России . Других вариантов нет.

Политик считает, что окружение Лукашенко в настоящее время занято поиском вариантов для того, чтобы сохранить власть.





— Ищется формат, при котором и сам Александр Лукашенко, и система могут остаться. Наверное, прорабатывается вариант, чтобы в Беларуси появился абсолютно подконтрольный новый президент, новое лицо. Но я не понимаю этого сценария. Лукашенко говорил, что никакого двоевластия быть не должно, а в таком случае оно очевидно.

И я не могу себе представить, что сам Лукашенко перестанет держать все бразды правления, по той простой причине, что это в том числе его гарантии. Давайте будем честными, дать ему гарантии сегодня внутри страны, да и вовне, никто не может, тем более, это не могут сделать те, кто работают вместе с ним , — уверен Дмитриев.

Изменения во власти неизбежны, считает политик. Но будет ли готово общество принять эти изменения и что делать для того, чтобы правление Лукашенко не перетекло из одного формата в другой.

— Когда Лукашенко говорит о своем уходе, у меня возникает вопрос, приведет ли это к еще одному столкновению внутри общества или станет моментом примирения разных сторон и выработкой правил существования в политике, когда все могут быть представлены в парламенте, в местных советах, когда выборы — действительно инструмент смены власти? Без всего этого сам факт перемещения Лукашенко из одной позиции в другую не достаточен.

Все равно должно произойти обновление самой политической системы как таковой. И то, что Лукашенко только за последнюю неделю несколько раз повторил вот это «очень скоро», говорит о том, что и мы должны готовится.

Мы должны быть готовы к тому, что будет референдум, будут новые выборы. Наша задача быть готовыми быстро мобилизоваться. Потому что сегодня вся система работает на то, чтобы мы были демобилизованы.

Еще одна ошибка в попытке вернуться в прошлое. Сейчас многие СМИ вспоминают про то, как прошел прошлый август . Приятно видеть множество фотографий. Для меня очевидно, что главным оружием этой революции сознания, которая произошла с белорусами в прошлом году, было селфи, было желание поделиться своими эмоциями, своим ощущением себя достойным человеком, гражданином, имеющим собственную волю и собственное мнение. Именно это было главным оружием.

Именно его сегодня пытаются уничтожить, не давая проявлять солидарность. И нам важно перестать пытаться вернуться в прошлый год. Мы должны его помнить, делать выводы, но не стремиться вернуться в него. Это худшая из стратегий. Вернуться никуда нельзя — ни Лукашенко не может вернуться в СССР, ни мы в 2020 год.

Мы должны думать, какими мы попадем в август 2022-го, какими мы будем в 2023-м, какими мы будем, когда вот это «очень скоро» настанет. Поэтому сейчас вашим орудием может стать вступление в партию, открытки политзаключенным, простая человеческая солидарность друг с другом у себя во дворе, добрые действия, которые сохраняют в вас человека и уважение к себе, — отметил Андрей Дмитриев.