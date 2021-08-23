﻿ Россельхознадзор разрешил семи белорусским субъектам поставки помидоров и перцев в РФ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россельхознадзор разрешил семи белорусским субъектам поставки помидоров и перцев в РФ

23.08.2021 11:37 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Россельхознадзор разрешил (под гарантии Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси) некоторым белорусским производителям поставки с 24 августа томатов и перцев.

Россельхознадзор разрешил семи белорусским субъектам поставки помидоров и перцев в РФ
Фото pixabay.com

Работать на российском рынке смогут семь субъектов: ФХ «Стаховичи», Денищик В.Г., Рудяк С.С., Кирилко В.К.,  Кирилко Д.С., Козляк Г.В., Козляк А.А.

Как отмечается, ограничения были введены из-за выявления вируса мозаики пепино некоторым белорусским производителям.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россельхознадзор разрешил (под гарантии Главной госинспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси) некоторым белорусским производителям...
 
Новости дня
Новости разные
 
Страна "экстремистов": уже 174 телеграм-канала и чата признаны "экстремистскими"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by