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В штате Теннесси 22 человека погибли в результате наводнения

23.08.2021 11:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. 22 человека погибли, около 40 пропали без вести в результате наводнения в штате Теннесси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В штате Теннесси 22 человека погибли в результате наводнения

Среди погибших – младенцы-близнецы, которых водный поток вырвал из рук отца. В результате стихии разрушены дороги, вышки сотовой связи и телефонные линии. Полностью уничтожены сотни домов.

В штате Теннесси 22 человека погибли в результате наводнения

Как сообщили синоптики, в пострадавших районах за один день выпало до 25 % годовой нормы осадков. Власти штата объявили чрезвычайное положение.

 
 
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Новости США. 22 человека погибли, около 40 пропали без вести в результате наводнения в штате Теннесси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди погибших –...
 
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