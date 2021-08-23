В штате Теннесси 22 человека погибли в результате наводнения

Источник материала: СТВ

Новости США. 22 человека погибли, около 40 пропали без вести в результате наводнения в штате Теннесси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Среди погибших – младенцы-близнецы, которых водный поток вырвал из рук отца. В результате стихии разрушены дороги, вышки сотовой связи и телефонные линии. Полностью уничтожены сотни домов.





Как сообщили синоптики, в пострадавших районах за один день выпало до 25 % годовой нормы осадков. Власти штата объявили чрезвычайное положение.