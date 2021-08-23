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Самая красивая спортсменка мира показала фото с тренировки, но все смотрели только на ее фигуру

23.08.2021 11:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Самая красивая спортсменка мира показала фото с тренировки, но все смотрели только на ее фигуру
Алиса Шмидт. Фото из Instagram
Знаменитая немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую ранее признали самой красивой спортсменкой в мире, опубликовала в Instagram новый пост.

Девушка вернулась домой после Олимпийских игр, однако не намерена отдыхать. Уже спустя несколько дней Алиса Шмидт отправилась на тренировку, а также решила порадовать своих фолловеров новым кадром. Для этого самая красивая спортсменка мира примерила спортивную форму и заняла позу на дорожке.

Фотография привлекла внимание пользователей, однако никто не заметил голубые глаза девушки, ведь все смотрели на ее стройную фигуру и стальной пресс.


Разумеется, мало кто удержался от того, чтобы выразить свое восхищение красотой спортсменки в комментариях. За непродолжительное время пост Алисы Шмидт собрал огромное число лайков и массу хвалебных отзывов.

Самая красивая спортсменка мира показала фото с тренировки, но все смотрели только на ее фигуру

Фото из Instagram
 
 
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Никто не заметил голубые глаза девушки, ведь все смотрели на ее стройную фигуру.
 
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