Источник материала: UDF



Алиса Шмидт. Фото из Instagram

Фото из Instagram

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Самая красивая спортсменка мира показала фото с тренировки, но все смотрели только на ее фигуру Никто не заметил голубые глаза девушки, ведь все смотрели на ее стройную фигуру.

Девушка вернулась домой после Олимпийских игр, однако не намерена отдыхать. Уже спустя несколько днейотправилась на тренировку, а также решила порадовать своих фолловеров новым кадром. Для этого самая красивая спортсменка мира примерила спортивную форму и заняла позу на дорожке.Фотография привлекла внимание пользователей, однако никто не заметил голубые глаза девушки, ведь все смотрели на ее стройную фигуру и стальной пресс.Разумеется, мало кто удержался от того, чтобы выразить свое восхищение красотой спортсменки в комментариях. За непродолжительное время пост Алисы Шмидт собрал огромное число лайков и массу хвалебных отзывов.