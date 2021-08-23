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За выходные в Минске зарегистрировано 100 ДТП
Источник материала: БелТА23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. За прошедшие выходные в Минске зарегистрировано 100 ДТП, в которых 1 человек погиб и трое получили травмы. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержаны 29 автолюбителей, 121 оштрафован за превышение скорости. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сотрудники ГАИ пресекли 74 факта управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 111 водителей.
292 пешехода нарушили правила дорожного движения, 29 из которых находились в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы пресекли 36 нарушений ПДД водителями мототранспорта.
Госавтоинспекция информирует, что с 25 августа по 5 сентября пройдет специальное комплексное мероприятие "Внимание - дети!". В этот период водителям необходимо двигаться в светлое время суток с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями (при их наличии).-0-
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Сотрудники ГАИ пресекли 74 факта управления транспортными средствами бесправниками. За нарушения правил проезда пешеходных переходов задержаны 111 водителей.
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