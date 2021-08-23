|
Глава МИД Литвы: КГБ может за неделю доставить более шести тысяч мигрантов к границе с ЕС
Источник материала: Навiны
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в письме верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю призвал принять меры для защиты границ ЕС от искусственно создаваемого потока нелегальной миграции и защиты от возникающих угроз для союза.
«Литва сейчас дорого платит за свои ценности. Реакция на нашу помощь демократическим силам Беларуси — поощрение миграционных потоков из Ближнего Востока и стран Африки», — приводит
Он считает, что не сложно доказать, кто и как это организует: «КГБ Беларуси с помощью турфирм и авиалиний может за неделю из Ирака и других стран через Стамбул доставить более шести тысяч человек в Беларусь и привезти их к литовской границе, то есть к внешней границе ЕС».
Ландсбергис считает, что ЕС должен усиливать ответные действия и методы реагирования на возобновляющиеся потоки мигрантов у внешних границ ЕС.
По его мнению, необходимы «новая стратегия и жесткие ответные действия» для преграждения пути гибридным атакам, для которых в настоящее время используются нелегальная миграция и гражданская авиация.
«Мы должны признать новую реальность и реагировать незамедлительно. Государства с недружественными намерениями всегда могут прекратить охранять свои границы или даже активно призвать мигрантов из малообеспеченных стран прибывать на границы ЕС», — подчеркнул Ландсбергис.
Министр надеется обсудить «необходимые скоординированные действия ЕС» в ответ на действия Беларуси на встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в Словении 2 сентября.
Ранее глава движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский заявлял, что в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти
Как сообщалось, 2 июля Литва
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте
Ранее сообщалась, что
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в письме верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю призвал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)