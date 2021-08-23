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Глава МИД Литвы: КГБ может за неделю доставить более шести тысяч мигрантов к границе с ЕС

23.08.2021 12:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в письме верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю призвал принять меры для защиты границ ЕС от искусственно создаваемого потока нелегальной миграции и защиты от возникающих угроз для союза.

Глава МИД Литвы: КГБ может за неделю доставить более шести тысяч мигрантов к границе с ЕС

«Литва сейчас дорого платит за свои ценности. Реакция на нашу помощь демократическим силам Беларуси — поощрение миграционных потоков из Ближнего Востока и стран Африки», — приводит delfi.lt слова главы МИД.

Он считает, что не сложно доказать, кто и как это организует: «КГБ Беларуси с помощью турфирм и авиалиний может за неделю из Ирака и других стран через Стамбул доставить более шести тысяч человек в Беларусь и привезти их к литовской границе, то есть к внешней границе ЕС».

Ландсбергис считает, что ЕС должен усиливать ответные действия и методы реагирования на возобновляющиеся потоки мигрантов у внешних границ ЕС.

По его мнению, необходимы «новая стратегия и жесткие ответные действия» для преграждения пути гибридным атакам, для которых в настоящее время используются нелегальная миграция и гражданская авиация.

«Мы должны признать новую реальность и реагировать незамедлительно. Государства с недружественными намерениями всегда могут прекратить охранять свои границы или даже активно призвать мигрантов из малообеспеченных стран прибывать на границы ЕС», — подчеркнул Ландсбергис.

Министр надеется обсудить «необходимые скоординированные действия ЕС» в ответ на действия Беларуси на встрече министров иностранных дел ЕС, которая пройдет в Словении 2 сентября.

Ранее глава движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский заявлял, что в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

 

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Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в письме верховному представителю по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю призвал...
 
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