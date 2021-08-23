ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

PayPal запустит криптовалютный сервис в Великобритании

23.08.2021 12:03 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Платежная компания PayPal уже на этой неделе запустит сервис для покупки, хранения и продажи криптовалют в Великобритании.

Это первое расширение криптовалютного сервиса PayPal, который пока доступен только для жителей США. Для запуска криптовалютного сервиса компания сотрудничает с британскими регуляторами, сообщает РБК со ссылкой на CNBC.

«В США все получилось очень хорошо. Мы ожидаем, что и в Великобритании все будет хорошо», — отметил генеральный менеджер PayPal по блокчейну, крипто- и цифровым валютам Хосе Фернандес да Понте.

После запуска криптосервиса PayPal в Великобритании ее жители смогут покупать Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum и Litecoin на сумму от 1 фунта стерлингов. Пользователи из Великобритании также получат доступ к образовательному контенту и смогут отслеживать курсы цифровых активов в реальном времени.

В июле PayPal увеличила недельный лимит на покупку криптовалюты для некоторых клиентов из США до $100 тыс. Ранее пользователи могли приобрести цифровые активы на сумму, не превышающую $20 тыс. В мае платежная компания разрешила пользователям выводить криптовалюту на сторонние кошельки.

У клиентов PayPal из США появилась возможность расплачиваться криптовалютой еще в марте текущего года. Цифровые монеты конвертируются в фиат в момент оплаты. Пользователи из США получили доступ к криптовалюте через сервисы PayPal в ноябре 2020 года.

 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Платежная компания PayPal уже на этой неделе запустит сервис для покупки, хранения и продажи криптовалют в Великобритании.
 
Новости дня
Новости разные
 
Суды і выракі 23 жніўня: калёнія за песьню «Лукашенко, уходи!» у сацсетках
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by