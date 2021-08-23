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Польша и страны Балтии считают миграционный кризис гибридной войной Беларуси

23.08.2021 12:03 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Польша и страны Балтии считают миграционный кризис на границе с Беларусью гибридной войной режима Лукашенко против Европейского союза.

Соответствующее заявление распространило в понедельник польское правительство, передает ТАСС.

Премьер-министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши в воскресенье провели видеоконференцию по этой теме и выразили серьезную озабоченность ситуацией на границах с Беларусью.

"Нам ясно, что текущий кризис был спланирован и систематически организован режимом Александра Лукашенко. Использование мигрантов для дестабилизации соседних государств является явным нарушением международного права и квалифицируется как гибридная атака против Литвы, Латвии и Польши, а, следовательно, и против всего Европейского союза", - написали в заявлении главы правительств четырех стран.

По мнению Польши и стран Балтии, белорусская сторона должна взять на себя ответственность за людей, которым Минск организовал переезд. Они призвали Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Минске немедленно предпринять конкретные усилия для выяснения этого вопроса с белорусскими властями.

"Мы, премьер-министры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, призываем белорусские власти прекратить действия, ведущие к дальнейшей эскалации напряженности в наших двусторонних отношениях и в отношениях с ЕС", - подчеркивается в заявлении.

 
Теги: Минск
 
 
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Польша и страны Балтии считают миграционный кризис на границе с Беларусью гибридной войной режима Лукашенко против Европейского союза.
 
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