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На Шри-Ланке планируют выдавать слонам биометрические удостоверения личности

23.08.2021 12:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Шри-Ланки. На Шри-Ланке запретят пьяным управлять слонами. Таково требование нового закона о защите животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Шри-Ланке планируют выдавать слонам биометрические удостоверения личности

Более того, в стране планируют выдавать слонам их собственные биометрические удостоверения личности. И теперь у них будет больше прав и свобод. Например, право на обязательную ежедневную двухчасовую ванну.

На Шри-Ланке планируют выдавать слонам биометрические удостоверения личности

Слонят больше нельзя использовать для работы, в том числе на культурных конкурсах. Еще их нельзя будет разлучать со своими матерями.

 
 
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Новости Шри-Ланки. На Шри-Ланке запретят пьяным управлять слонами. Таково требование нового закона о защите животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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