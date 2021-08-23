|
На Шри-Ланке планируют выдавать слонам биометрические удостоверения личности
Источник материала: СТВ
Новости Шри-Ланки. На Шри-Ланке запретят пьяным управлять слонами. Таково требование нового закона о защите животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Более того, в стране планируют выдавать слонам их собственные биометрические удостоверения личности. И теперь у них будет больше прав и свобод. Например, право на обязательную ежедневную двухчасовую ванну.
Слонят больше нельзя использовать для работы, в том числе на культурных конкурсах. Еще их нельзя будет разлучать со своими матерями.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Шри-Ланки. На Шри-Ланке запретят пьяным управлять слонами. Таково требование нового закона о защите животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)