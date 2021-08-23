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Сотни экоактивистов заблокировали финансовый центр Великобритании

23.08.2021 12:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. Финансовый центр британской столицы заблокировали сотни экоактивистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сотни экоактивистов заблокировали финансовый центр Великобритании

Демонстранты требовали от правительства срочно отказаться от загрязняющих производств, чтобы предотвратить худшие сценарии разрушения от природных катаклизмов, описанные учеными.

Сотни экоактивистов заблокировали финансовый центр Великобритании

По мнению протестующих, банки и корпорации, финансируя такие предприятия, содействуют катастрофическим изменениям климата. Для того чтобы разогнать экоактивистов, полиции пришлось применить силу.

 
 
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Новости Великобритании. Финансовый центр британской столицы заблокировали сотни экоактивистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстранты...
 
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