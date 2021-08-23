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Сотни экоактивистов заблокировали финансовый центр Великобритании
Источник материала: СТВ
Новости Великобритании. Финансовый центр британской столицы заблокировали сотни экоактивистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстранты требовали от правительства срочно отказаться от загрязняющих производств, чтобы предотвратить худшие сценарии разрушения от природных катаклизмов, описанные учеными.
По мнению протестующих, банки и корпорации, финансируя такие предприятия, содействуют катастрофическим изменениям климата. Для того чтобы разогнать экоактивистов, полиции пришлось применить силу.
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Новости Великобритании. Финансовый центр британской столицы заблокировали сотни экоактивистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Демонстранты...
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