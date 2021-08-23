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В Витебске ищут потерпевших от мошеннических схем пенсионерки 

23.08.2021 12:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Витебским городским отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

По данным следствия, 67-летняя жительница Сенно с сентября 2017 по январь 2021-го просила знакомых оформить на себя кредиты в банке в Витебске, приобрести в магазине товары в кредит и передать их ей. Женщина обещала в будущем все задолженности погасить. Изначально она вносила минимальные выплаты, но потом перестала это делать. Следователи установили, что жительница райцентра не собиралась закрывать кредиты: ее доход не позволял производить выплаты по ним.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) УК. 

Сейчас известно о девяти потерпевших от действий жительницы Сенно. Общий ущерб по уголовному делу составил более Br40 тыс. Следствие считает, что пострадавших может быть больше. Если вы стали жертвой мошенничества женщины, то можете об этом сообщить по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области: 8(033) 399-80-44 (круглосуточно).-0- 
 
Теги: Витебск
 
 
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67-летняя жительница Сенно с сентября 2017 по январь 2021-го просила знакомых оформить на себя кредиты в банке в Витебске, приобрести в магазине товары в кредит и...
 
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