ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Под Гродно бесправник спровоцировал погоню и вылетел в кювет

23.08.2021 12:17 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

23 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Под Гродно бесправник спровоцировал погоню, в конце которой его автомобиль вылетел в кювет. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Утром 22 августа сотрудники подразделения "Дельта" несли службу в деревне Стриевка. Их внимание привлек двигающийся навстречу "Мицубиси". Водитель легковушки на сигнал об остановке не отреагировал. Началось преследование.

Вскоре на гравийной дороге машина вылетела в кювет. Водитель попытался убежать в лес, но его задержали.

"У 51-летнего мужчины имелись явные признаки алкогольного опьянения. Его отвезли на медицинское освидетельствование, от прохождения которого мужчина отказался", - рассказали в ГАИ.

Выяснилось, что в октябре 2020 года его уже задерживали за нетрезвую езду. Теперь бесправнику грозит уголовная ответственность.-0-
 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 22 августа сотрудники подразделения "Дельта" несли службу в деревне Стриевка. Их внимание привлек двигающийся навстречу "Мицубиси". Водитель легковушки на...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Шри-Ланке планируют выдавать слонам биометрические удостоверения личности
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by