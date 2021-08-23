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В Логойском районе пешеход попал под автомобиль 

23.08.2021 12:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Логойском районе пешеход попал под автомобиль, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.

"21 августа около 3.00 на 86-м км автодороги М3 Минск - Витебск вблизи деревни Литвичи Логойского района 38-летний минчанин, двигаясь на автомашине "Мерседес-Бенц" со стороны Витебска в направлении Минска, наехал на шедшего попутно в полосе движения 42-летнего пешехода, жителя столицы. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП", - рассказали в ГАИ.

Установлено, что пешеход световозвращающими элементами обозначен не был. Логойский РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.317 УК.-0-
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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"Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП", - рассказали в ГАИ.  
 
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