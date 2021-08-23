﻿ "Тяжеловесы шли впереди, а мы лишь продолжили их дело". Искреннее интервью Вероники Цепкало о выборах, семье, работе, насилии и языке. 21.by
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"Тяжеловесы шли впереди, а мы лишь продолжили их дело". Искреннее интервью Вероники Цепкало о выборах, семье, работе, насилии и языке

23.08.2021 12:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Вероника высказалась о феминизме, белорусском языке и последней инициативе своего мужа.

"Тяжеловесы шли впереди, а мы лишь продолжили их дело". Искреннее интервью Вероники Цепкало о выборах, семье, работе, насилии и языке
Руководитель белорусского женского фонда Вероника Цепкало рассказала в эфире Свободы Premium о переезде в новую страну, где она нашла работу, о том, как ходили на шопинг с Марией Колесниковой и Светланой Тихоновской, чтобы лучше познакомиться.

Тезисно:

- Более года мы живем на наши личные сбережения, а также на те деньги, которые Валерий зарабатывает в качестве международного ИТ-консультанта. За все это время мы не получили никакой помощи со стороны.

- Мы сменили много квартир, но я каждый день ждала и надеялась, что вот сегодня, завтра вернемся домой. И только в начале этого года распаковала несколько наших чемоданов.

- Кампания 2020 года была одним из самых ярких событий моей жизни. Я этого никогда не забуду. Мы действительно себя вели как Три сестры.

- Если бы не было мужчин, не было бы и нас. Тяжеловесы шли впереди, а мы только продолжили их дело.

- Для нас принципиально, чтобы дети не забывали русский язык, могли читать и писать по-русски, так как мы не видим свою жизнь в будущем в других странах.
 
Теги: знакомства
 
 
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Вероника высказалась о феминизме, белорусском языке и последней инициативе своего мужа.
 
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