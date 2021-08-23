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На 24 августа объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности
Источник материала: Навiны
Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях.
Как сообщается, во многих районах Брестской и Гомельской областей пройдут ливни.
В этой связи объявлено штормовое предупреждение — оранжевый уровень опасности.
МЧС рекомендует населению при сильном дожде:
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Белорусские синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятных погодных явлениях.
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