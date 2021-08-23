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Лукашенко: Польша устроила пограничный конфликт, нарушив госграницу Беларуси

23.08.2021 12:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Выступая сегодня в режиме видеоконференции на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане, Александр Лукашенко рассказал о ситуации на белорусско-польской границе.

Лукашенко: Польша устроила пограничный конфликт, нарушив госграницу Беларуси

По его словам, за последние двое-трое суток через Беларусь несколько десятков (может быть сотен) афганцев «пошли на Запад»: «Что сделали поляки? Они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. — И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом, Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси».

Он сообщил, что уже двое или трое суток «эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там: без воды, без еды, под открытым небом. Что такое сидеть на границе — ночью уже у нас 7-8 градусов тепла. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать».

Ранее глава движения «Открытая Россия» Михаил Ходорковский заявлял, что в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

 

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Выступая сегодня в режиме видеоконференции на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане, Александр...
 
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