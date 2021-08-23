Арина Соболенко – вторая в списке лучших теннисисток мира

Источник материала: ОНТ

Эшли Барти по-прежнему лидирует среди лучших теннисисток с большим отрывом. А вот второй в мировом рейтинге стала белоруска Арина Соболенко – так высоко наша теннисистка поднялась впервые в карьере.

Соболенко подвинула на третью позицию японскую теннисистку Наоми Осаку, которая выступила хуже, чем в прошлом сезоне и не смогла защитить очки. Шесть позиций в рейтинге потеряла Виктория Азаренко, теперь она 19-я. Еще одна белоруска из первой сотни – Александра Саснович осталась на 99-м месте.

Подписывайтесь на нас в Telegram