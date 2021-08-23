ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Арина Соболенко – вторая в списке лучших теннисисток мира

23.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко – вторая в списке лучших теннисисток мира

Эшли Барти по-прежнему лидирует среди лучших теннисисток с большим отрывом. А вот второй в мировом рейтинге стала белоруска Арина Соболенко – так высоко наша теннисистка поднялась впервые в карьере.

Соболенко подвинула на третью позицию японскую теннисистку Наоми Осаку, которая выступила хуже, чем в прошлом сезоне и не смогла защитить очки. Шесть позиций в рейтинге потеряла Виктория Азаренко, теперь она 19-я. Еще одна белоруска из первой сотни – Александра Саснович осталась на 99-м месте.

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эшли Барти по-прежнему лидирует среди лучших теннисисток с большим отрывом. А вот второй в мировом рейтинге стала белоруска Арина Соболенко – так высоко наша...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минской области за выходные задержан 81 бесправник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by