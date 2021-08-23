Источник материала: ОНТ

Эшли Барти – победительница престижного теннисного турнира в Цинциннати. Первая ракетка мира завоевала 13-й титул в карьере и пятый в сезоне – это ее личный рекорд.

В финальном матче она встречалась с Джил Тайхманн из Швейцарии. Игра продолжалась чуть больше часа, Барти для победы хватило двух сэтов – 6:3, 6:1. Этот успех принес австралийке 255 тысяч долларов призовых и 900 очков в мировом рейтинге.

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