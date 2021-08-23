В школу – с удовольствием! Как быстро адаптировать ребенка к учебе? Советы психолога

Источник материала: ОНТ

Первый класс – это, несомненно, важный и ответственный период в жизни каждого ребенка. В этот момент дети особенно остро осознают, что они взрослеют. Родители со всей ответственностью должны понимать, что для ребенка это большой стресс. Именно поэтому он нуждается в поддержке, как со стороны учителя, так и со стороны близких ему людей. Так как же помочь первокласснику преодолеть страх и комфортно чувствовать себя в школе?

Адаптация – это приспособление к новым окружающим условиях. По данным психологов адаптация может длиться от 6-8 недель до полугода. Эти сроки зависят от атмосферы в семье, уровня умений и знаний, а также уровня сложности школьной программы.





1. Повысьте статус ребенка. Например, «Теперь ты вырос, я тебя поздравляю, ты идешь 1-й класс». Устройте совместный шоппинг: приобретите школьную форму, ранец, тетради, дневник. Пусть ребенок сам выбирает то, что ему нравится. Так он сможет быстрее вжиться в роль ученика и будет с нетерпением ждать 1 сентября.

2. Заранее вырабатывайте режим дня. Школа – это определенный режим нагрузок, который школьник будет нести в течение длительного времени. Начинайте укладывать спать на 15-20 минут раньше и, соответственно, будите по утрам на это же время пораньше. Это поможет организму легче адаптироваться к новому режиму.

Помните, после школы первокласснику необходимо спать днем, так как из-за непривычной нагрузки организм будет сильно уставать. Детям семи лет рекомендуется спать не менее 11 часов в сутки.

3. Не обещайте, что школа будет праздником. Нужно честно признать, что для одних детей школа действительно будет чем-то радостным, а у других – не вызовет таких восторженных эмоций. Ребенку будет неприятно осознавать, что его ожидания не оправдались. Кроме того, первым делом, что он сделает, – упрекнет вас в обмане.

4. Укрепите иммунитет. Первые 2-3 недели обучения являются самыми тяжелыми. В этот период иммунитет подвержен серьезному испытанию из-за психического напряжения и нового коллектива, ведь у каждого ребенка своя микрофлора. Витамины, ягоды, фрукты или пищевые добавки должны присутствовать в ежедневном рационе. Также для укрепления организма важен спорт и свежий воздух.

Летом детям необходимо проводить не менее 5 часов в день на улице.

Социализация личности имеет ключевое значение в адаптации. Родители должны научить ребенка общаться с окружающими, поддерживать диалог, сформировать навык присоединяться к игре или организовать собственную.





Главные задачи родителей для успешной адаптации:

Отправляйте ребенка в школу и встречайте его в хорошем настроении. «Я рада тебя видеть, нам было грустно без тебя». «Все у тебя получится…».

Разделяйте переживания детей, ежедневно интересуйтесь делами в школе, отношениями с одноклассниками. При таком подходе ваш школьник будет понимать, что его чувства важны. «Я понимаю, насколько тебе неприятно». «Я бы тоже на твоем месте расстроилась».

Искренне восхищайтесь успехами и поддерживайте. «Я очень горжусь тобой». «Ты смышленый и талантливый ребенок».

Не навязывайте свою помощь, но всегда показывайте, что готовы ее оказать. «Я знаю, что ты справишься». «Я понимаю, как это тяжело, но ты молодец, что не сдаешься».

Не критикуйте и не ругайте из-за ошибок и неудач. Ребенку нужно привыкнуть к роли ученика. Дайте возможность детям ошибаться.

Следите, чтобы не было перегрузок. Переутомление ослабит иммунитет и приведет к ухудшению в учебе.





Учитывайте, что ребенку сложно приспособиться к новому статусу и новым условиям. Ведь первоклассник первое время испытывает стресс, боится не справиться с требованиями и не оправдать ожидания. Именно поэтому поддержка и участие родителей в этот период станут для него надежной опорой и крепким фундаментом для формирования адекватной самооценки и успешного обучения.

Фото: Pexels

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