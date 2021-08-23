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Крупное поражение: команда Швейцарии разгромила сборную Беларуси по пляжному футболу на чемпионате мира
Источник материала: ОНТ
Крупное поражение от команды Швейцарии потерпела сборная Беларуси по пляжному футболу на Чемпионате мира в Москве.
Встреча закончилась со счетом 3:7 не в нашу пользу. Этот проигрыш был неожиданным – после двух таймов белорусы вели 3:2, но удержать преимущество не получилось. Завтра наша сборная сыграет с одной из сильнейших команд мира – Бразилией. Чтобы продолжить борьбу за награды, белорусским футболистам нужно занять минимум второе место в группе.
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Крупное поражение: команда Швейцарии разгромила сборную Беларуси по пляжному футболу на чемпионате мира
Крупное поражение от команды Швейцарии потерпела сборная Беларуси по пляжному футболу на Чемпионате мира в Москве. Встреча закончилась со счетом 3:7 не в нашу...
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