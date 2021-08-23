Лукашенко: Польша устроила пограничный конфликт на границе

Источник материала: ОНТ

О ситуации с беженцами на белорусско-польской границе высказался Президент Беларуси Александр Лукашенко во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой шла речь о ситуации в Афганистане. Об этом сообщает БЕЛТА.

Бегство из Афганистана: кто готов принять тысячи людей, покидающих захваченную талибами страну.

ФОТО: БЕЛТА

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