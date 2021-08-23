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Лукашенко: Польша устроила пограничный конфликт на границе

23.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко: Польша устроила пограничный конфликт на границе

О ситуации с беженцами на белорусско-польской границе высказался Президент Беларуси Александр Лукашенко во время внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, на которой шла речь о ситуации в Афганистане.  Об этом сообщает БЕЛТА. 

Бегство из Афганистана: кто готов принять тысячи людей, покидающих захваченную талибами страну.

ФОТО: БЕЛТА

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О ситуации с беженцами на белорусско-польской границе высказался Президент Беларуси Александр Лукашенко во время внеочередной сессии Совета коллективной...
 
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