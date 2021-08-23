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Лукашенко о беженцах из Афганистана: Даже если они пойдут на Запад, идти и лететь будут через нас
Источник материала: ОНТ
Сегодня
На выступления лидеров других стран ОДКБ отреагировал Глава государства, и прежде всего на выступление Президента России, который говорил о том, что необходима солидарность, ведь проблемы из-за ситуации в Афганистане могут коснуться всех.
Белорусский лидер в связи с этим рассказал о событиях последних двух-трех суток на границе с Польшей.
Фото: БЕЛТА
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