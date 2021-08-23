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Лукашенко о беженцах из Афганистана: Даже если они пойдут на Запад, идти и лететь будут через нас

23.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко о беженцах из Афганистана: Даже если они пойдут на Запад, идти и лететь будут через нас

Сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане, Александр Лукашенко обозначил проблему мигрантов и беженцев из Афганистана и рассказал об инциденте с афганцами на границе с Польшей, передает БЕЛТА.

На выступления лидеров других стран ОДКБ отреагировал Глава государства, и прежде всего на выступление Президента России, который говорил о том, что необходима солидарность, ведь проблемы из-за ситуации в Афганистане могут коснуться всех.

Белорусский лидер в связи с этим рассказал о событиях последних двух-трех суток на границе с Польшей.



Фото: БЕЛТА

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Сегодня на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане, Александр Лукашенко обозначил проблему мигрантов и...
 
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