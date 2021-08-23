Источник материала: ОНТ

Буэнос-Айрес захватывают капибары.

Животные, как хозяева, разгуливают по улицам. Люди сообщают о том, что они нападают на домашних животных и провоцируют ДТП. За последние годы их популяция значительно выросла. И это уже мешает жителям. Больше всего инцидентов случается в районе Нордельта. Его построили 20 лет назад на заболоченной местности устья реки Лухан, где жили капибары, которые сейчас возвращают себе родные места.

Подписывайтесь на нас в Telegram