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Буэнос-Айрес захватывают капибары
Источник материала: ОНТ
Буэнос-Айрес захватывают капибары.
Животные, как хозяева, разгуливают по улицам. Люди сообщают о том, что они нападают на домашних животных и провоцируют ДТП. За последние годы их популяция значительно выросла. И это уже мешает жителям. Больше всего инцидентов случается в районе Нордельта. Его построили 20 лет назад на заболоченной местности устья реки Лухан, где жили капибары, которые сейчас возвращают себе родные места.
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Буэнос-Айрес захватывают капибары. Животные, как хозяева, разгуливают по улицам. Люди сообщают о том, что они нападают на домашних животных и провоцируют ДТП. За...
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