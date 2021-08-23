В результате наводнения в американском штате Теннеси погибли больше 20 человек

Источник материала: ОНТ

Больше 20 человек стали жертвами наводнения в американском штате Теннеси.

К большому потопу привели ливни, которые начались в регионе еще на прошлой неделе. До сих пор о судьбах 50 жителей ничего не известно. Среди пропавших есть дети. Продолжаются поиски. В штате размыты почти все дороги, перебои со связью и электричеством. Непогода продолжает разгуливать по региону. Как минимум, восемь погибших в результате наводнений и оползней в Мексике. Там бушует ураган «Грейс» со скоростью в эпицентре 200 километров в час. Полмиллиона человек остались без света. Отменены рейсы в аэропорту.

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