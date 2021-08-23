Гуманитарная катастрофа на Гаити: люди сражаются за еду

Источник материала: ОНТ

Гуманитарная катастрофа на Гаити. После пережитого землетрясения, в стране люди в прямом смысле слова бьются за еду.

Местные жители готовы буквально убивать в попытке урвать мешок муки или ящик консервов. Грузовики с продовольствием охраняют полицейские, однако они не справляются. Центры распределения продуктов голодное население берет штурмом. Землетрясение на Гаити произошло на минувшей неделе. Погибли больше двух тысяч человек. Еще несколько тысяч остались без крыши над головой.

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