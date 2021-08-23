Суп с кабачком – вкус нежный и острый одновременно: Ляйсан Утяшева подсмотрела в ресторане интересный рецепт

Источник материала: ОНТ

В своей странице в Instagram Ляйсан Утяшева поделилась рецептом тайского супа на кокосовом молоке.

Как готовить: возьмите большую кастрюлю, налейте воду, ждите, пока закипит. Затем отправьте туда 500 г индейки, спаржу и лимон. Когда вода снова закипит, добавьте имбирь (1 шт.) и луковицу, а потом – 300 мл кокосового молока и 0,5 упаковки рисовой лапши.

За 3-4 минуты до готовности положите кабачок, чтобы он не разварился сильно. Посолите, поперчите, добавьте укроп и петрушку.

Фото: Instagram @ liasanutiasheva





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