В Великобритании сторонники экологического движения атаковали Лондонский Сити

Источник материала: ОНТ

Природными катаклизмами и изменением климата обеспокоены британцы. Сторонники экологического движения атаковали Лондонский Сити – финансовый район.

Сотни демонстрантов собрались у ратуши. Скандировали климатические лозунги. Запускали красные сигнальные ракеты. Трое смельчаков забрались на само здание. Откуда продолжили свою программу. К месту беспорядков прибыла полиция. Начались столкновения. 9 человек арестованы.

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