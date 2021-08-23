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В Великобритании сторонники экологического движения атаковали Лондонский Сити
Источник материала: ОНТ
Природными катаклизмами и изменением климата обеспокоены британцы. Сторонники экологического движения атаковали Лондонский Сити – финансовый район.
Сотни демонстрантов собрались у ратуши. Скандировали климатические лозунги. Запускали красные сигнальные ракеты. Трое смельчаков забрались на само здание. Откуда продолжили свою программу. К месту беспорядков прибыла полиция. Начались столкновения. 9 человек арестованы.
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Природными катаклизмами и изменением климата обеспокоены британцы. Сторонники экологического движения атаковали Лондонский Сити – финансовый район. Сотни...
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