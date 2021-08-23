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Сова или жаворонок? 4 знака Зодиака, которых лучше не будить раньше

23.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сова или жаворонок? 4 знака Зодиака, которых лучше не будить раньше

Сон – это молодость, бодрость, энергичность и здоровье. Когда вы выспались, то готовы творить и решать самые сложные задачи. Но есть те, кого лучше не будить раньше времени.

Овен

Овны предпочитают комфорт. Любят понежиться в кровати. Бывают капризны, когда кто-то решает их разбудить раньше времени. Но стоит им собраться с мыслями и встать, то все вопросы решаются мгновенно.

Лев

Мы привыкли, что Львы любят внимание окружающих, но только не по утрам. Им хочется провести время наедине с собой: заняться гимнастикой и не спеша выпить кофе и настроиться на продуктивный день. Будьте осторожны, когда захотите разбудить их пораньше.

Водолей

Выспаться для них крайне важно, поэтому они всегда тщательно следят за качеством своего сна. Если вы решите разбудить их раньше будильника, то ничего хорошего не ждите.

Рыбы 

Рыбы так любят спать, что с легкостью могут проспать не один будильник, наслаждаясь интересным сном. Здоровый сон – главный залог бодрости и успеха. Рыбы не упустят возможности побыть наедине с самим собой.

По материалам сайта femmie.ru

Фото обложки: woman-psy.com

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Сон – это молодость, бодрость, энергичность и здоровье. Когда вы выспались, то готовы творить и решать самые сложные задачи. Но есть те, кого лучше не будить раньше...
 
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