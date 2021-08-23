Крупнейшая в мире выставка достижений предприятий военпрома открылась в Подмосковье

Источник материала: ОНТ

Военный день в Подмосковье. Сегодня официально открывается научно-технический форум «Армия»: крупнейшая в мире выставка достижений предприятий военпрома. Параллельно с ним стартуют седьмые Армейские международные игры, которые пройдут на полигонах 11 стран, в том числе Беларуси.

Накануне наши предприятия уже показали свои выставочные образцы специалистам. Пока форум работает в закрытом режиме для посетителей. А вот доступ зрителей на полигон Алабино уже открыт. Уже прошел первый заезд Танкового биатлона, на трассу вышли сборные второго дивизиона конкурса. Сильнейшие, куда входит и наша команда, начинают соревнования с сегодняшнего дня.

Военно-технический форум «Армия» не случайно объединили с началом Армейских игр. Многое из того, что представлено на стендах, уже на вооружении разных армий мира и именно на полигоне разработки можно увидеть в действии. Белорусские новинки объединены в коллективный стенд, это внушительный десант из 20 ведущих предприятий отечественной оборонки. В экспозиции более ста новейших образцов вооружения. Часть из них впервые показали на нашей июньской выставке «Milex». Теперь – российская премьера.

Одновременно с открытием форума начинается активный этап армейской Олимпиады. Белорусские военные поборются за награды в 27 конкурсах из 34 заявленных. Уже сегодня на первые этапы выйдут команды практически всех дисциплин. Главный конкурс начнется с «Индивидуальной гонки». Белорусская сборная, которая входит в высшую лигу состязания, выйдет на трассу во вторник.

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