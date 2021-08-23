ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Крупнейшая в мире выставка достижений предприятий военпрома открылась в Подмосковье

23.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Крупнейшая в мире выставка достижений предприятий военпрома открылась в Подмосковье

Военный день в Подмосковье. Сегодня официально открывается научно-технический форум «Армия»: крупнейшая в мире выставка достижений предприятий военпрома. Параллельно с ним стартуют седьмые Армейские международные игры, которые пройдут на полигонах 11 стран, в том числе Беларуси. 

Накануне наши предприятия уже показали свои выставочные образцы специалистам. Пока форум работает в закрытом режиме для посетителей. А вот доступ зрителей на полигон Алабино уже открыт. Уже прошел первый заезд Танкового биатлона, на трассу вышли сборные второго дивизиона конкурса. Сильнейшие, куда входит и наша команда, начинают соревнования с сегодняшнего дня.

Военно-технический форум «Армия» не случайно объединили с началом Армейских игр. Многое из того, что представлено на стендах, уже на вооружении разных армий мира и именно на полигоне разработки можно увидеть в действии. Белорусские новинки объединены в коллективный стенд, это внушительный десант из 20 ведущих предприятий отечественной оборонки. В экспозиции более ста новейших образцов вооружения. Часть из них впервые показали на нашей июньской выставке «Milex». Теперь – российская премьера.

Одновременно с открытием форума начинается активный этап армейской Олимпиады. Белорусские военные поборются за награды в 27 конкурсах из 34 заявленных. Уже сегодня на первые этапы выйдут команды практически всех дисциплин. Главный конкурс начнется с «Индивидуальной гонки». Белорусская сборная, которая входит в высшую лигу состязания, выйдет на трассу во вторник. 

Подписывайтесь на нас в Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Военный день в Подмосковье. Сегодня официально открывается научно-технический форум «Армия»: крупнейшая в мире выставка достижений предприятий военпрома....
 
Новости дня
Новости разные
 
У дзіцячым лягеры на Лёзьненшчыне 13 дзяцей захварэлі на COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

22.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by