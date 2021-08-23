Источник материала: ОНТ

Минске начинается республиканский педсовет" class="one-news__figure-img">

О школе и других ступенях образования сегодня будут говорить учителя. В Минске начинается республиканский педсовет.

На него соберутся около тысячи педагогов, руководителей учреждений образования, республиканских и местных органов госуправления, а также представителей общественных объединений и отраслевого профсоюза. Обсудят стратегию развития национальной системы образования до 2030-го. Сегодня пройдут тематические секции и круглые столы. На завтра намечено пленарное заседание. Расскажут об успехах педагогов. Новинки литературы – на специальной выставке.

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