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Лабрадор сдал кота ради вкусняшки и насмешил всех (ВИДЕО)

23.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лабрадор сдал кота ради вкусняшки и насмешил всех (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике хозяин лабрадора Дэни и сфинкса Мэни спрашивает у питомцев, кто стащил колбасу со стола. Признавшемуся пообещали вознаграждение – лакомство. Дэни не устоял и показал на кота.


Интернет-пользователей развеселил поступок хитрого пса: «Пхахаха, сдал братана», «Это продуманная банда, у них все схвачено», «Я почему-то была уверена, что виноват кот», «Коту стало стыдно — отвернулся», – писали комментаторы. 

Фото: скриншот из видео

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике хозяин лабрадора Дэни и сфинкса Мэни спрашивает у питомцев, кто стащил колбасу со стола. Признавшемуся пообещали...
 
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