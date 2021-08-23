Лабрадор сдал кота ради вкусняшки и насмешил всех (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике хозяин лабрадора Дэни и сфинкса Мэни спрашивает у питомцев, кто стащил колбасу со стола. Признавшемуся пообещали вознаграждение – лакомство. Дэни не устоял и показал на кота.





Интернет-пользователей развеселил поступок хитрого пса: «Пхахаха, сдал братана», «Это продуманная банда, у них все схвачено», «Я почему-то была уверена, что виноват кот», «Коту стало стыдно — отвернулся», – писали комментаторы.

Фото: скриншот из видео

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