|
Лабрадор сдал кота ради вкусняшки и насмешил всех (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике хозяин лабрадора Дэни и сфинкса Мэни спрашивает у питомцев, кто стащил колбасу со стола. Признавшемуся пообещали вознаграждение – лакомство. Дэни не устоял и показал на кота.
Интернет-пользователей развеселил поступок хитрого пса: «Пхахаха, сдал братана», «Это продуманная банда, у них все схвачено», «Я почему-то была уверена, что виноват кот», «Коту стало стыдно — отвернулся», – писали комментаторы.
Фото: скриншот из видео
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике хозяин лабрадора Дэни и сфинкса Мэни спрашивает у питомцев, кто стащил колбасу со стола. Признавшемуся пообещали...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)