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Вспышка газа произошла на ул. Гамарника в Минске
Источник материала: ОНТ
В одной из столичных квартир произошла вспышка газа без последующего возгорания. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Инцидент случился на ул. Гамарника, 20. Хозяйка квартиры, а также ее супруг госпитализированы с ожогами. В помещении повреждены мебель и окно.
Как сообщают спасатели, причиной вспышки стало нарушение правил эксплуатации газовых устройств.
ФОТО: МЧС
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В одной из столичных квартир произошла вспышка газа без последующего возгорания. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Инцидент случился на...
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