Вспышка газа произошла на ул. Гамарника в Минске

Источник материала: ОНТ

В одной из столичных квартир произошла вспышка газа без последующего возгорания. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент случился на ул. Гамарника, 20. Хозяйка квартиры, а также ее супруг госпитализированы с ожогами. В помещении повреждены мебель и окно.

Как сообщают спасатели, причиной вспышки стало нарушение правил эксплуатации газовых устройств.

ФОТО: МЧС

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