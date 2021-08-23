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Вспышка газа произошла на ул. Гамарника в Минске

23.08.2021 12:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Вспышка газа произошла на ул. Гамарника в Минске

В одной из столичных квартир произошла вспышка газа без последующего возгорания. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент случился на ул. Гамарника, 20. Хозяйка квартиры, а также ее супруг госпитализированы с ожогами. В помещении повреждены мебель и окно. 

Как сообщают спасатели, причиной вспышки стало нарушение правил эксплуатации газовых устройств.

ФОТО: МЧС

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В одной из столичных квартир произошла вспышка газа без последующего возгорания. Об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Инцидент случился на...
 
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