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Карбалевич: Главная проблема - что будет после референдума

23.08.2021 13:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лукашенко думает, выгадывает, маневрирует и будет пытаться каким-то образом остаться у власти, заявил "Белорусскому партизану" политолог Валерий Карбалевич.

Карбалевич: Главная проблема - что будет после референдума
архивное фото
– В пятницу состоялась встреча Путина и Меркель. На пресс-конференции лидеры России и Германии высказались по белорусскому вопросу. Какими видите их позиции?

– Позиции в общем-то известны и не прячутся. Позиция Меркель, как и всего Евросоюза, как и всего Запада, заключается в том, что в Беларуси правит незаконный президент. Поэтому существует острый политический кризис, для разрешения которого нужно освободить политзаключенных и начать диалог между властью и оппозицией. 

Такая позиция зафиксирована в документах Европейского союза. Думаю, об этом говорила и Меркель на встрече с Путиным. 

У президента России другая позиция. Он целиком и полностью поддерживает Лукашенко и действующий режим.

Эти разногласия и противоречия так и не преодолены между Путиным и Меркель.

– В один день о конституционной реформе в Беларуси высказались и Лукашенко, и Путин («противоречия внутри белорусского общества могут быть решены только в рамках конституционно-правового поля»)... 

– Никаких неожиданностей, новостей по поводу конституционной реформы нет. Референдум должен пройти в начале следующего года. Проблема в другом – что будет после референдума? 

Здесь никто карты не раскрывает: ни Путин, ни Лукашенко. Хотя наверняка у России есть определенная позиция по этому вопросу и наверняка эту позицию Путин продвигает в ходе переговоров с Лукашенко. 

В последний раз Москва озвучивала свою позицию в сентябре прошлого года в ходе переговоров руководителей Беларуси и России в Сочи. Тогда смысл слов министра иностранных дел РФ Лаврова был примерно такой: Лукашенко и сам признает, что он пересидел, поэтому должна быть принята новая Конституция и должен начаться постепенный транзит власти.

Наверное, позиция России была такова: Москва поддерживает Лукашенко, но не безусловно, а с условием начала транзита власти.

Прошел год, за это время много чего изменилось и теперь ясной прозрачной позиции Кремля по вопросу транзита власти в Беларуси больше не слышно. 

Подчеркну, что главная проблема не в референдуме. Процесс конституционной реформы не решает политический кризис в стране. Главная проблема – что будет после референдума. 

Будет ли транзит власти, будут ли досрочные президентские выборы, будет ли в них участвовать Лукашенко, уйдет ли он на другой пост с реальными полномочиями? На все эти вопросы ответа нет.

– Когда вы говорите о позиции России, выступавшей за транзит власти в Беларуси, что вы подразумеваете: уход Лукашенко или что-то другое?

– Транзит власти означает, что Лукашенко уходит. Если он остается, это имитация транзита.

Думаю, в сентябре 2020 года Россия действительно хотела, чтобы Лукашенко ушел. Как сейчас – трудно сказать, потому что многое изменилось: в Беларуси исчез открытый протест, обострился конфликт России с Западом, в РФ начались процессы, отдаленно напоминающие белорусские. 

Каковая позиция Москвы сегодня – непонятно.  

– При награждении силовиков Лукашенко сказал, что после изменения Конституции двоевластия быть не должно, что президент должен оставаться президентом, а он с соратниками будет контролировать ситуацию из «Всебелорусского народного собрания». Может быть, это и есть его план?

– Видите, какие противоречивые заявления звучат со стороны Лукашенко: с одной стороны не должно быть двоевластия, с другой – ВНС должно стать еще одним центром власти. Фактически он сам себя опровергает.

У меня такое впечатление, что ясного и четкого плана по дальнейшим действиям у Лукашенко, наверное, и нет. Он все еще думает, выгадывает, маневрирует и будет пытаться каким-то образом остаться у власти. 
 
Теги: Новости
 
 
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Лукашенко думает, выгадывает, маневрирует и будет пытаться каким-то образом остаться у власти, заявил "Белорусскому партизану" политолог Валерий Карбалевич.
 
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