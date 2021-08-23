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ЕАБР отмечает замедление экономического роста Беларуси

23.08.2021 13:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Евразийский банк развития в своем еженедельном макроэкономическом обзоре отметил замедление экономического роста Беларуси.

ЕАБР отмечает замедление экономического роста Беларуси

«Рост ВВП Беларуси, по оценке ЕАБР, замедлился в июле до 3-3,4% год к году с около 4% месяцем ранее. В июле существенно ослабла динамика обрабатывающей промышленности: рост снизился до 1,5% год к году с 6,1% в июне в условиях завершения активной фазы восстановления внешнего спроса», — говорится в обзоре.

По оценкам экспертов, поддержала экономику в июле сфера услуг, что во многом компенсировало снижение вклада промышленности.

«На фоне сокращения инвестиций (минус 13,4% г/г в июле) это может указывать на оживление потребительской активности в связи с адаптацией к условиям пандемии», — считают аналитики ЕАБР.

Как сообщалось, по данным Белстата, ВВП страны в первом полугодии вырос на 3,3%. По итогам семи месяцев данный показатель не изменился.

На прошлой неделе стало известно, что Минэкономики повысило прогноз роста белорусского ВВП в 2021 году с 1,8 до 3,3%. Об этом заявил министр экономики Александр Червяков.

 

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Евразийский банк развития в своем еженедельном макроэкономическом обзоре отметил замедление экономического роста Беларуси.
 
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