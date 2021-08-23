﻿ Наталья Кочанова: Для нас главная ценность – человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Наталья Кочанова: Для нас главная ценность – человек

23.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Каким Наталья Кочанова помнит принятие решения на территории Беларуси о создании СНГ? Как пережил белорусский народ распад союза и как оценивает путь, который страна прошла за 30 лет независимости?

«Мы делаем все, чтобы человеку было комфортно жить в своей стране. Мы сохранили основное – экономику, производство. Это тяжелый труд. Мы выжили, мы выстояли в то непростое время, и это надо ценить тем, кто живет сейчас в совсем другой стране», – считает председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Насколько близки законодательства двух стран – России и Беларуси? Как в стране уживаются два государственных языка и пытается ли кто-то политизировать этот вопрос? В чем преимущество белорусской политики борьбы с COVID-19 и как Наталья Кочанова проводит свое свободное время, смотрите в этом интервью в программе «Евразия. Дословно».



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О политике, экономике и независимости Беларуси смотрите в этом интервью Натальи Кочановой в программе «Евразия. Дословно».
 
Новости дня
Новости разные
 
Блукалі два тыдні па лесе, елі яблыкі і кукурузу з палёў. Праваабаронцы пагаварылі з уцекачамі, якія перайшлі беларуска-польскую мяжу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

24.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by