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Наталья Кочанова: Для нас главная ценность – человек
23.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Каким Наталья Кочанова помнит принятие решения на территории Беларуси о создании СНГ? Как пережил белорусский народ распад союза и как оценивает путь, который страна прошла за 30 лет независимости?
Насколько близки законодательства двух стран – России и Беларуси? Как в стране уживаются два государственных языка и пытается ли кто-то политизировать этот вопрос? В чем преимущество белорусской политики борьбы с COVID-19 и как Наталья Кочанова проводит свое свободное время, смотрите в этом интервью в программе «Евразия. Дословно».
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О политике, экономике и независимости Беларуси смотрите в этом интервью Натальи Кочановой в программе «Евразия. Дословно».
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