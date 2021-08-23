Наталья Кочанова: Для нас главная ценность – человек

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Каким Наталья Кочанова помнит принятие решения на территории Беларуси о создании СНГ? Как пережил белорусский народ распад союза и как оценивает путь, который страна прошла за 30 лет независимости?

«Мы делаем все, чтобы человеку было комфортно жить в своей стране. Мы сохранили основное – экономику, производство. Это тяжелый труд. Мы выжили, мы выстояли в то непростое время, и это надо ценить тем, кто живет сейчас в совсем другой стране», – считает председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова.

Насколько близки законодательства двух стран – России и Беларуси? Как в стране уживаются два государственных языка и пытается ли кто-то политизировать этот вопрос? В чем преимущество белорусской политики борьбы с COVID-19 и как Наталья Кочанова проводит свое свободное время, смотрите в этом интервью в программе «Евразия. Дословно».