Гомельчанина на год отправили в колонию за оскорбление Лукашенко

Суд Центрального района Гомеля 23 августа вынес приговор — год лишения свободы в колонии общего режима — 22-летнему местному жителю Сергею Балахонову, которого обвинили по статье 368 Уголовного кодекса (оскорбление президента).





Согласно обвинению Балахонов, «действуя по мотивам политической вражды, умышленно, с целью причинения ущерба авторитету президента Республики Беларусь, разместил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» песню «Лукашенко, уходи», чем публично оскорбил президента исключительно в связи с занимаемой должностью».

Балахонов признал вину. Он работает грузчиком, женат, жена беременна.

Обвиняемый пояснил, что не действовал по мотивам политической вражды. «Я скачивал много песен из интернета, сохранял себе на страницу, чтобы потом прослушать. Эту песню я прослушал, в смысл не вникал. Потом, когда меня задержали, я вник в смысл, понял, что она оскорбительная», — сказал в суде Балахонов.

Выступая с последним словом, он плакал, просил не лишать его свободы, говорил, что раскаивается.

Свидетель-милиционер заявил в суде, что песня имеет «негативный политический подтекст». В ходе оперативно-разыскных мероприятий, отметил он, было установлено, что Балахонов «относится негативно к милиции и власти в целом».

«У нас проводились определенные мероприятия, так как он признавал свою вину. Из оперативно-разыскных мероприятий мы узнали, что он негативно относится к милиции, говорил, что милицию надо было жечь бутылками Молотова, что это надо было делать в августе, и все было бы по-другому. Эта информация была зафиксирована», — пояснил милиционер.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован или опротестован.

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