Источник материала: БелТА

23 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело по обвинению в убийстве с особой жестокостью, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры региона.





Обвиняемый - 37-летний мужчина. Будучи нетрезвым, ночью в начале апреля вблизи леса в Гомельском районе он избил другого мужчину. При этом нанес руками, ножом и неустановленными тупыми предметами не менее 23 ударов по различным частям тела. Полученные раны оказались несовместимы с жизнью.





"Конфликт между обвиняемым и потерпевшим возник из-за женщины во время совместного распития спиртного. Примечательно, что отыскать обвиняемого помогла служебная собака, которая указала на направление его движения и нашла тот самый нож", - уточнили в прокуратуре.





Прокурор изучил материалы дела и пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, также согласился с квалификацией содеянного по п.6 ч.2 ст.139 УК.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело об убийстве с особой жестокостью Обвиняемый - 37-летний мужчина. Будучи нетрезвым, ночью в начале апреля вблизи леса в Гомельском районе он избил другого мужчину. При этом нанес руками, ножом и...

Мера пресечения осталась прежней - заключение под стражу.-0-