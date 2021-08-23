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Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело об убийстве с особой жестокостью 

23.08.2021 13:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело по обвинению в убийстве с особой жестокостью, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры региона.

Обвиняемый - 37-летний мужчина. Будучи нетрезвым, ночью в начале апреля вблизи леса в Гомельском районе он избил другого мужчину. При этом нанес руками, ножом и неустановленными тупыми предметами не менее 23 ударов по различным частям тела. Полученные раны оказались несовместимы с жизнью.

"Конфликт между обвиняемым и потерпевшим возник из-за женщины во время совместного распития спиртного. Примечательно, что отыскать обвиняемого помогла служебная собака, которая указала на направление его движения и нашла тот самый нож", - уточнили в прокуратуре.

Прокурор изучил материалы дела и пришел к выводу об обоснованности обвинения, полном и объективном исследовании обстоятельств преступления, также согласился с квалификацией содеянного по п.6 ч.2 ст.139 УК.

Мера пресечения осталась прежней - заключение под стражу.-0- 
 
Теги: Гомель
 
 
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Обвиняемый - 37-летний мужчина. Будучи нетрезвым, ночью в начале апреля вблизи леса в Гомельском районе он избил другого мужчину. При этом нанес руками, ножом и...
 
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