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Семилетний пассажир пострадал в ДТП в Речицком районе 

23.08.2021 13:27 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Семилетний пассажир пострадал в ДТП в Речицком районе, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Авария произошла 22 августа на пересечении автодорог Р33 Речица - Хойники и Н4164 Леваши - Короватичи через Андреевку. Примерно в 14.55 48-летний водитель Volkswagen Golf выезжал со второстепенной дороги на главную и не убедился в безопасности маневра. В результате врезался в Volkswagen Crafter под управлением 34-летнего водителя, который ехал по главной дороге. "Далее Crafter столкнулся с Audi А6 под управлением 49-летнего водителя, который двигался во встречном направлении. В ДТП травмы получили семилетний мальчик и 59-летняя женщина - пассажиры Volkswagen Crafter. Их госпитализировали", - уточнили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД.

Еще один ребенок пострадал на дороге ранее. ДТП попало в фокус камер видеонаблюдения. "20 августа при разбирательстве было установлено, что 12 августа, примерно в 18.30, на тротуаре по ул.Ланге Гомеля случилось дорожно-транспортное происшествие. 58-летний водитель Ford, выезжая через ворота со двора банка, сбил шестилетнего мальчика, который ехал по тротуару на самокате со стороны ул.Пушкина в направлении ул.Советской", - рассказали в УГАИ.

Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

Проблематика детского дорожно-транспортного травматизма всегда под особым контролем Госавтоинспекции. Не может не радовать, что с каждым годом ДТП по вине детей становится меньше. При этом, несмотря на работу сотрудников ГАИ как среди несовершеннолетних, так и среди взрослых участников дорожного движения, происшествия с участием детей и подростков все еще происходят. В областной Госавтоинспекции просят водителей быть внимательными и бдительными при управлении любым видом транспорта. "При проезде пешеходных переходов, остановок, учреждений образования, а также при выезде из дворов, особенно если речь идет о проезде через тротуар, необходимо быть максимально сконцентрированными, чтобы не сбить пешеходов. Кроме того, обязательно используйте ремни безопасности. Не забывайте о детских удерживающих устройствах, которые помогут уберечь ребенка от травм или даже спасти ему жизнь", - напомнили в УГАИ.-0- 
 
Теги: Гомель
 
 
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"В ДТП травмы получили семилетний мальчик и 59-летняя женщина - пассажиры Volkswagen Crafter. Их госпитализировали", - уточнили в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД. 
 
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