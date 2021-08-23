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Лукашенко обвинил Польшу в конфликте на границе с Беларусью

23.08.2021 13:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте на границе с Беларусью, а также в нарушении государственной границы республики.



Как сообщает президентская пресс-служба, Лукашенко  в понедельник принимает участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, посвященной ситуации в Афганистане. Мероприятие проводится в режиме видеоконференции. 

Белорусский президент рассказал на саммите о событиях последних двух-трех суток на границе с Польшей. "Через Беларусь... несколько десятков, может быть сотен (всех не пересчитаешь), уже афганцев - не иракцев, не сирийцев, а именно афганцев (которых они позвали на Запад, пообещали принять) пошли на Запад. Что сделали поляки: они отловили, иначе не скажешь, около 50 человек на территории Польши, которые, как они признались, шли в Германию, куда их позвала муттер Меркель. И под угрозой оружия, стреляя поверх голов, выдавили их на границу с Беларусью. Естественно, они шли в Германию, в Беларусь они идти не хотят. Таким образом Польша устроила пограничный конфликт на границе, нарушив государственную границу Беларуси", - сказал Лукашенко.

"И уже двое или трое суток эти бедолаги, перейдя границу Беларуси, находятся там. Без воды, без еды, под открытым небом. Что такое сидеть на границе - ночью уже у нас 7-8 градусов тепла. Обездоленные люди. Сегодня мне надо думать, что с ними делать", - добавил он. 
 
 
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Александр Лукашенко обвинил Польшу в пограничном конфликте на границе с Беларусью, а также в нарушении государственной границы республики.
 
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Лукашенко обвиняет Польшу в конфликте на границе с Беларусью
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