Paritetbank запустил онлайн-депозиты для бизнеса

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Фото: Paritetbank

Paritetbank предлагает клиентам функциональные и продвинутые решения для бизнеса, которые позволяют в несколько кликов дистанционно следить за процессами внутри компании, управлять финансовыми потоками, контролировать работу бухгалтера, совершать платежи и даже подписывать документы. Все это уже доступно клиентам банка онлайн и из любой точки мира.

Новая услуга в мобильном приложении eParitet еще больше облегчит жизнь юридическим лицам и ИП. Для открытия депозита достаточно иметь смартфон и авторизоваться в приложении.

Paritetbank предлагает широкую линейку вкладов для бизнеса. Есть варианты комфортного размещения денежных средств в течение месяца, а также возможность получать проценты от неснижаемого остатка, не закрывая депозит.

Управлять счетами и необходимыми финансовыми операциями владельцы любой формы собственности бизнеса могут 24/7 онлайн в мобильном приложении банка eParitet.