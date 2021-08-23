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Paritetbank запустил онлайн-депозиты для бизнеса

23.08.2021 13:41 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Paritetbank запустил онлайн-депозиты для бизнеса
Фото: Paritetbank

Paritetbank предлагает клиентам функциональные и продвинутые решения для бизнеса, которые позволяют в несколько кликов дистанционно следить за процессами внутри компании, управлять финансовыми потоками, контролировать работу бухгалтера, совершать платежи и даже подписывать документы. Все это уже доступно клиентам банка онлайн и из любой точки мира.

Новая услуга в мобильном приложении eParitet еще больше облегчит жизнь юридическим лицам и ИП. Для открытия депозита достаточно иметь смартфон и авторизоваться в приложении.

Paritetbank предлагает широкую линейку вкладов для бизнеса. Есть варианты комфортного размещения денежных средств в течение месяца, а также возможность получать проценты от неснижаемого остатка, не закрывая депозит.

Управлять счетами и необходимыми финансовыми операциями владельцы любой формы собственности бизнеса могут 24/7 онлайн в мобильном приложении банка eParitet.

 
 
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Paritetbank 23 августа запустил новую услугу оформления онлайн-депозитов. ИП, владельцы малого и среднего бизнеса теперь могут открывать вклады удаленно и не тратить...
 
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