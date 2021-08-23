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Биржа: все основные валюты упали на торгах в понедельник

23.08.2021 13:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Первые на этой неделе торги на БВФБ завершились падением всех основных иностранных валют.

Биржа: все основные валюты упали на торгах в понедельник

Вот на каких позициях они завершили свои сессии:

  • доллар — 2,5046 белорусского рубля (-0,0122 белорусского рубля);
  • российский рубль — 3,3835 белорусского рубля за 100 российских (-0,0014 пункта);
  • евро — 2,9379 белорусского рубля (-0,002 пункта).

Раннее сообщалось, что старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб спрогнозировал, что на этой неделе доллар продолжит путь наверх.

минувшая рабочая неделя (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю снизился на 3,07% (с 2,5789 до 2,4997). Это четвертый показатель на территории бывшего СССР.

 

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Использованы стоковые изображения от Depositphotos

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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Первые на этой неделе торги на БВФБ завершились падением всех основных иностранных валют.
 
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