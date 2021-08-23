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Биржа: все основные валюты упали на торгах в понедельник
Источник материала: Навiны
Первые на этой неделе торги на БВФБ завершились падением всех основных иностранных валют.
Вот на каких позициях они завершили свои сессии:
Раннее сообщалось, что старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб спрогнозировал, что на этой неделе
минувшая рабочая неделя (16-20 августа) на Белорусской валютно-фондовой бирже отсалютовала
В январе-июле 2021 года официальный курс доллара к белорусскому рублю
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Первые на этой неделе торги на БВФБ завершились падением всех основных иностранных валют.
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