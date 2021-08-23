СМИ сообщают о возможном отречении от престола Папы Римского

Причиной возможного решения главы католической церкви издание называет состояние здоровья понтифика, которому 4 июля в Риме была проведена хирургическая операция на кишечнике.





"В Ватикане все более настойчиво говорят о новом конклаве. Согласно этим утверждениям, папа Франциск выразил намерение уйти. В декабре, кстати, ему исполнится 85 лет, столько же, сколько было Бенедикту XVI в момент отречения", - пишет Libero.





"Однако причиной отречения Бергольо стал бы не столько возраст, сколько состояние здоровья, которое оказалось в центре всеобщего внимания неожиданным и непредвиденным образом в связи с хирургической операцией", - отмечает газета.





Она была сделана Франциску 4 июля в римской больнице "Агостино Джемелли". Как сообщил тогда Святой престол, понтифику была проведена "плановая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки". Позднее официальный представитель Ватикана уточнил, что операция продолжалась около трех часов и потребовала "левосторонней гемиколэктомии", то есть резекции левой части толстого кишечника. Папа Римский провел в больнице десять суток и 14 июля возвратился в Ватикан.





С момента своего избрания в марте 2013 года Франциск, несмотря на солидный возраст, редко обращался за серьезной помощью к врачам. Весной 2018-го он перенес операцию по удалению катаракты, о чем сам предварительно объявил в ходе публичной церемонии. В последний раз до операции сильное недомог� �ие возникло у понтифика в начале января в связи с ишиалгией, то есть болями вдоль седалищных нервов. Тогда он даже был вынужден отменить некоторые важные мероприятия.