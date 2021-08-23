Агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги двух госбелорусских банков - из-за санкций

сообщается на сайте агентства, решение было в связи с введенными против Беларуси санкциями ЕС. Какна сайте агентства, решение было в связи с введенными против Беларуси санкциями ЕС.





При этом Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта двух банков на уровне "B" и дало негативный прогноз.





Решение будет пересмотрено, если санкции будут отменены.



