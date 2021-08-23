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Агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги двух госбелорусских банков - из-за санкций
Источник материала: Партизан
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларусбанка и Белинвестбанка.
Как
При этом Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта двух банков на уровне "B" и дало негативный прогноз.
Решение будет пересмотрено, если санкции будут отменены.
Позже под санкции США попал
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларусбанка и Белинвестбанка.
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