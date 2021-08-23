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Агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги двух госбелорусских банков - из-за санкций

23.08.2021 14:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларусбанка и Белинвестбанка.

Агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги двух госбелорусских банков - из-за санкций
Как сообщается на сайте агентства, решение было в связи с введенными против Беларуси санкциями ЕС. 

При этом Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта двух банков на уровне "B" и дало негативный прогноз.

Решение будет пересмотрено, если санкции будут отменены.
 
 
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings отозвало рейтинги Беларусбанка и Белинвестбанка.
 
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